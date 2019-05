Du bronze pour les Belgian Tornados au Japon

Les Belgian Tornados ont remporté la médaille de bronze à Yokohama au Japon.

Les Belgian Tornados ont décroché la médaille de bronze du 4x400 m messieurs des Relais Mondiaux d’athlétisme, dimanche à Yokohama, au Japon. Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor, dans cet ordre, ont signé le 4e temps de la finale en 3:02.70, mais sont montés sur la 3e marche du podium quelques minutes après la course à la suite de la disqualification des Etats-Unis, qui avaient terminé en 2e position.

La victoire est revenue à Trinité-et-Tobago (3:00.81), qui s’impose devant la Jamaïque (3:01.57) et la Belgique.

Les Tornados ont récupéré Jonathan Borlée pour cette finale. Il avait renoncé à disputer les séries samedi, préférant ménager ses ischios, et avait été remplacé par Julien Watrin. Les Belges, privés de Kevin Borlée blessé à la cuisse, avaient réalisé le 8e chrono des séries (3:03.70).

C’est la deuxième médaille des Belgian Tornados aux Relais Mondiaux, après leur 3e place décrochée en 2015 à Nassau, aux Bahamas. Ils s’étaient classés 9e et 10e en 2014 et 2017.

Relais mixte

La Belgique a pris la 8e place de la finale du relais mixte. Julien Watrin, Lucie Ferauge, Hanne Claes et Jonathan Sacoor, qui venait de courir la finale du 4x400 m messieurs avec les Belgian Tornados un quart d’heure plus tôt, ont signé un temps de 3:25.74. Les Etats-Unis se sont imposés en 3:16.43 devant le Canada (3:18.15) et le Kénya (3:19.43).

Les Belgian Cheetahs se sont qualifiées pour les Mondiaux d’athlétisme de Doha après avoir terminé 2e en finale B du 4x400 mètres féminin. Avec Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Liefe Schoemaker et Camille Lause, dans cet ordre, elles ont signé le temps de 3:31.71.