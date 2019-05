Grey’s Anatomy devient la série médicale la plus longue de l’histoire

Ellen Pompeo, l’actrice qui joue Meredith Grey, sera bien de la partie pour les saisons 16 et 17. ABC STUDIOS

La chaîne américaine ABC a annoncé qu’il y aura deux saisons supplémentaires pour Grey’s Anatomy, qui devient la série médicale la plus longue de l’histoire.

Et deux de plus pour les aventures de Meredith Grey et ses collègues médecins. La chaîne américaine ABC a annoncé vendredi dernier qu’il y aura deux saisons supplémentaires à la série «Grey’s Anatomy». De quoi faire encore fondre en larmes Meredith Grey.

Avec ces deux chapitres en plus, la série comporte un total de 17 saisons. Ce qui est un record en soi. Jamais une série médicale n’avait été aussi longue. Auparavant, c’est «Urgences» qui détenait le record de la plus longue série médicale de l’histoire, avec 331 épisodes. Grey’s Anatomy comporte désormais 341 épisodes.

Si Ellen Pompeo, l’actrice qui joue le rôle de Meredith Grey, avait émis des doutes quant à sa participation à ses deux prochaines saisons, elle a finalement confirmé sa présence. Contrairement à la majorité du casting d’origine, qui ont décidé de quitter la série. Parmi eux, il y a bien sûr Katherine Heigl, T.R. Knight ou encore Sandra Oh.