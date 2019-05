VIDEO| Le pilote fait atterrir son avion sans les roues de devant

Suite à un problème technique, un pilote a fait atterrir son avion sans train avant. Des images impressionnantes.

Confronté à une panne de train d’atterrissage, un pilote birman a réalisé un exploit dimanche, réussissant à poser au sol un appareil dépourvu de roues avant, a annoncé l’aviation civile.

L’atterrissage, qui n’a fait aucun blessé parmi les 89 passagers et membres d’équipage, est le second incident aérien en une semaine en Birmanie.

Le vol UB-103 de Myanmar Airlines, un Embraer-190, s’est posé à Mandalay aux alentours de 09H00 (02H30 GMT).

A footage showing Myanmar pilot saved the day after his aircraft's landing gear failed, forcing the jet into an emergency landing with no front wheels on Sunday morning. @shukla_tarun @JacdecNew @breakingavnews @teamaeronews @ANI @AirportWebcams pic.twitter.com/6ROBP4txj0