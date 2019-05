VIDÉO | The Voice France: Jenifer crée un duo lors des dernières battles

Ce samedi signait la fin des battles pour The Voice France. Les quatre coaches ont désormais constitué leur équipe pour attaquer les émissions en direct qui se dérouleront samedi prochain.

Team Jenifer

Deux battles avaient lieu dans l’équipe de Jenifer hier. La première opposait Poupie à Petru. Les deux candidats se sont opposés sur le morceau: «Bohemian Rhapsody» de Queen. Un titre assez difficile à interpréter. Verdict? Au terme de la musique, Jenifer a décidé de garder Poupie.

La deuxième battle opposait Arezki à Geoffrey. Jenifer a décidé de leur faire interpréter le morceau «Sonotone» de MC Solaar. Geoffrey a dû rapper alors qu’il n’y était pas habitué. Au terme de la musique, Jenifer est allée contre tous les pronostics. Elle a accepté de garder les deux candidats et même de les unir, tout comme Soprano avait fait la semaine passée.

Team Soprano

Pour les battles de Soprano, ce dernier a opté pour un duo surprenant. Clément s’est opposé à Fanswa, sur le morceau «Ave Cesaria» de Stromae. Soprano a finalement décidé de garder Clément.

Le deuxième affrontement opposait Gage à Hi Levels. Soprano a décidé de leur faire interpréter «Déjà vu» de Jay Z et Beyoncé. Un véritable show à l’américaine s’est offert aux coaches et au public. Au bout du morceau, Soprano a finalement décidé de garder Gage.

Team Mika

Mika avait moins de cartes en main que les autres coaches. En effet, samedi passé, il a décidé de garder trois candidats au lieu de deux. Il ne pouvait donc choisir qu’un seul Talent ce samedi. La première battle opposait Louna à Godi sur le morceau «Tu t’laisses aller» de Charles Aznavour. Contre toute attente, il n’a donc choisi aucun candidat au terme de leur prestation.

La deuxième battle opposait Whitney à Virginie. Les deux candidates se sont affrontées sur le morceau «Killing Me Soflty», des Fugees. Cette fois-ci, Mika a bien choisi un candidat. Il a décidé de garder Whitney.

Team Julien Clerc

Julien Clerc a décidé d’opposer Anton à Laureen pour sa première battle. C’est sur le morceau «Je m’en vais» de Vianney, que leur coach a décidé de les tester. Résultat des courses? Julien Clerc a décidé de garder Laureen au terme du morceau.

Enfin, la dernière battle opposait Ava à Pierre Danaë. Le morceau à interpréter était «New Soul» de Yaël Naim. Julien a fortement hésité quel talent choisir mais il a finalement opté pour Pierre Danaë.

La semaine prochaine auront lieu les émissions en direct. Quels candidats seront qualifiés pour la suite? Verdict samedi soir sur TF1.