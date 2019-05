IMAGES | Le Belge Eliot Vassamillet tentera mardi de décrocher sa place en finale de l’Eurovision

Mardi, ce sont les demi-finales de l’Eurovision à Tel Aviv, en Israël. Le Belge Eliot Vassamillet tentera sa chance avec son morceau «Wake Up». Au total, trente nations vont s’affronter pour se qualifier pour la finale.

Le Montois Eliot Vassamillet tentera, avec sa chanson «Wake Up», de décrocher sa place en finale de l’Eurovision, mardi à Tel Aviv. Il se produira en 10e position lors de la première demi-finale. L’apothéose est, elle, prévue samedi.

Trente-cinq nations doivent s’affronter lors des demi-finales, mardi et jeudi, pour tenter de rejoindre les six qualifiés d’office (Israël, France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni).

Le représentant de la Belgique, âgé de 18 ans, avait pris part à la septième édition de «The Voice». Son titre, «Wake Up», qui évoque l’urgence climatique, a été composé par Pierre Dumoulin, chanteur du groupe Roscoe. Ce dernier avait déjà collaboré à la ballade «City Lights», portée par Blanche en 2017.

La Belgique a échoué au pied du podium en 2015 et 2017. L’an dernier, Sennek n’était pas parvenue à se qualifier pour la finale.