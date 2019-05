ATP Madrid - Stefanos Tsitsipas élimine Rafael Nadal en demi-finale et rejoint Novak Djokovic

(Belga) Stefanos Tsitsipas (ATP 9) a battu Rafael Nadal (ATP 2) en demi-finale de l'ATP Masters 1.000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 6.536.160 euros. Le Grec a battu l'Espagnol en trois manches: 6-4, 2-6 et 6-3 après 2 heures et 35 minutes de jeu, samedi soir dans la capitale espagnole. C'est le premier succès en quatre duels de Tsitsipas face à Nadal. Le vainqueur de Roland Garros à onze reprises n'a toujours pas gagné de tournoi cette saison. Le Majorquin, qui disputait sa 70e demi-finales dans un Masters 1000, compte 80 titre ATP à son palmarès dont 17 en Grand Chelem.

En finale, Tsitsipas affrontera Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial serbe a battu dans sa demi-finale l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 5): 7-6 (7/2) et 7-6 (7/4). Djokovic et Tsitsipas se sont affrontés une fois dans le passé. Le jeune grec de 20 ans, qui vient d'aligner un 8e match victorieux consécutif, s'était imposé sur le ciment du Masters 1000 du Canada 6-3, 6-7 (5/7) et 6-3. Tsitsipas jouera sa 7e finale dans un tournoi ATP. Il a trois titres à son actif: Stockholm en 2018, Madrid et Estoril cette année. Djokovic participe à la finale de Madrid pour la troisième fois. En 2011 et 2016, il s'y est imposé. Nadal a déjà remporté l'Open Mutua de Madrid à cinq reprises (2005, 2010, 2013, 2014 et 2017) et reste le recordman de victoires. . (Belga)