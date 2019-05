Les Belges à l'étranger - L'AC Milan, vainqueur à la Fiorentina, peut toujours croire à la Ligue des champions

(Belga) L'AC Milan s'est imposé sur la pelouse de la Fiorentina, où Kevin Mirallas a joué toute la rencontre, sur la plus petite des marges (1-0) samedi soir lors de la 36e journée de la Serie A. Les Milanais, cinquièmes, reviennent à une unité de l'Inter Milan de Radja Nainggolan (63 points), qui reçoit la lanterne rouge Chievo lundi (21h00), et à deux unités de l'Atalanta de Timothy Castagne, vainqueur plus tôt samedi du Genoa grâce notamment à un but du Diable Rouge (2-1). Seules les quatre premières places donnent accès à un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Calhanoglu (36) a inscrit l'unique but de la partie en première période. L'AC Milan peut encore croire en une quatrième place étant donné que l'Inter doit encore notamment se déplacer à Naples chez Dries Mertens lors de l'avant-dernière journée de compétition alors que l'Atalanta se rendra à la Juventus. - MLS - Roland Lamah a contribué à la victoire de Cincinnati à domicile contre Montreal Impact (2-1) en offrant un assist sur le deuxième but de son équipe à Alashe (62). L'équipe locale avait auparavant ouvert le score en première période via Cruz (7) avant que les Canadiens ne réduisent la marque en toute fin de rencontre grâce à Okwonkwo (75). Cincinnati (11 points) est onzième au classement de la conférence est sur douze équipes. (Belga)