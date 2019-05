Les Belges à l'étranger - Battu à Nîmes, Monaco sent le souffle de ses adversaires dans la lutte pour le maintien

(Belga) L'AS Monaco, avec Nacer Chadli dans les derniers instants de la rencontre (89), s'est incliné sur la pelouse de Nîmes (1-0), qui a laissé Baptiste Guillaume sur le banc, samedi soir lors de la 36e journée de Ligue 1 de football. Les Monégasques (33 points) sont toujours menacés de basculer en Ligue 2 à deux journées de la fin puisque le barragiste Caen, qui l'a emporté contre Reims (3-2), revient à égalité de points, et que le premier club relégable Dijon, vainqueur de Strasbourg (2-1), n'est plus qu'à deux unités.

L'attaquant français de Nîmes Renaud Ripart a compliqué un peu plus la tâche de l'AS Monaco en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 9e minute de jeu. Il reste désormais deux matchs aux troupes de Leonardo Jardim pour éviter la place de barragiste, voire la relégation directe, en sachant que Monaco accueillera Amiens avant de se déplacer à Nice dans un derby toujours bouillant. Caen, qui affrontera Lyon en déplacement avant de recevoir Bordeaux, a fait la différence en première période face à Reims, avec Bjorn Engels et Thomas Foket toute la rencontre, en inscrivant trois buts via Ninga (14), Fajr (40) et Guilbert (45) contre un but de Doumbia (37). Zeneli sur penalty (82) a finalement réduit la marque en fin de partie. Dijon, pour sa part, a obtenu les trois points sur sa pelouse en toute fin de rencontre via Kwon Chang-Hoon (90+3). Les Strasbourgeois, avec Matz Sels entre les perches, avaient pourtant répondu grâce à Ajorque (68) à l'ouverture du score de Tavares sur penalty (40). Les Dijonnais se rendront au Paris Saint-Germain avant de recevoir Toulouse. Enfin, Aaron Leya Iseka sur le terrain avec Toulouse à partir de la 65e minute, et Anthony Limbombe, sorti à la 77e avec Nantes, ont obtenu le point du match nul en déplacement, respectivement à Amiens (0-0) et à Nice (1-1). Nantes (47 unités) est dixième au classement, Toulouse (38 points) est quinzième. (Belga)