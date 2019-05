D2-D3 Amateurs: Visé s'impose aux Francs Borains, Tournai gagne le replay à Richelle, Verlaine jouera en D2 Amateurs

Un doublé de Gendebien permet à Visé d'aller gagner aux Francs Borains. A Richelle, Tournai a dominé les débats mais Richelle a décidé d'aller en évocation. Quant à Verlaine, il jouera en D2 Amateurs la saison prochaine après s'être imposé à Givry, dans une rencontre marquée par trois penaltys.

D2 Amateurs :

Francs Borains – URSL Visé 1-2

Buts : Gendebien (0-1 et 0-2, 43e et 50e), Bruylandts (1-2, 72e)

Ce sont les Borains qui se créent la plus grosse occasion en première période, à la suite d’un coup-franc de Bruylandts, le gardien visétois stoppait l’envoi, qui revenait dans les pieds du joueur dont le tir était stoppé sur la ligne. Chaabi, lui, frappait la barre, le tout sur la seule action à la 17e. Puis, en fin de première mi-temps, Visé parvenait à déflorer la marque via Gendebien. Le même Gendebien qui faisait 0-2 juste après la pause. Les Visétois géraient la rencontre, passaient même à côté du but du K.O. lorsque Nezer voit son tir repoussé sur la ligne par Chaabi à la 65e. Alors qu’on se dirigeait calmement vers un succès visiteurs, les Francs Borains, par l’intermédiaire de Bruylandts, reprenaient espoir. Mais plus rien n’arrivera par la suite.

D3 Amateurs :

1ère journée (match rejoué)

Richelle – Tournai 1-3

Buts : El Ghandor (0-1, 3e), Ndiaye (0-2, 45e), Niro (1-2, 50e), Hassan (PEN 1-3, 90e+2)

Cartes rouges : Renault (Richelle, 30e), Deghaye (Richelle, 72e), Marly (Richelle, 90e)

Après eu gain de cause dans son appel, Tournai prend très rapidement les devants via El Ghandor sur un assist de Salmi. Un Salmi qui tentera sa chance plutôt que de servir un Gassama esseulé au point de penalty à la 17e. Salmi qui sera à l’origine de l’exclusion de Renault, après avoir reçu un coup de coude du joueur de Richelle. En supériorité numérique, les Tournaisiens doublaient la mise grâce à un lob des quarante mètres de Ndiaye. Tendu, le match faisait une victime puisque Denis devait quitter la rencontre sur blessure. Niro relancera la rencontre à la 50e et Gassama aurait pu égaliser à l’heure de jeu. La suite, c’est un Richelle qui perdra encore deux hommes et encaissera un ultime but dans les arrêts de jeu. Néanmoins, le club visité ira en évocation.

2e journée

Givry – Verlaine 1-2

Buts : Collée (PEN 0-1, 61e), Schinckus (PEN 1-1, 72e), Collée (PEN 1-2, 88e)

Après une première période très fermée, tout s’est décanté sur des penaltys. Un premier en faveur de Verlaine que transforma Collée à l’heure de jeu. Schinckus lui répondait onze minutes plus tard, sur un coup de pied de réparation. Finalement, Verlaine parviendra à s’imposer à la 88e, Collée convertissant son second penalty de la rencontre et envoie Verlaine en D2 Amateurs.