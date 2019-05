Le PS veut ramener le pouvoir d’achat et la question sociale au centre du débat

Le PS a concentré samedi son meeting de campagne électorale à Liège sur le pouvoir d’achat et la question sociale. Il s’est posé en seule alternative à la reconduction de majorités de droite.

«Le climat, on avait l’impression qu’il n’y avait plus que cela qui comptait. Bien sûr, c’est un enjeu fondamental. Mais, en allant au contact des citoyens, partout, même au nord du pays, ils ne nous parlent que de cela: le pouvoir d’achat», a fait remarquer le porte-parole du parti pour la campagne et tête de liste aux Européennes, Paul Magnette.

Envoyés dans l’opposition en 2014 à l’échelon fédéral, les socialistes tirent un sombre bilan de cinq ans de «gouvernement MR/N-VA», marqués, selon le président Elio Di Rupo, par «un tsunami antisocial». «L’heure est grave. On a vu en une législature de quels dégâts sociaux la droite est capable», a-t-il souligné.

«Une alternative puissante est possible, c’est nous, c’est le PS», a-t-il ajouté.

Le président des socialistes francophones a répété quelques-uns des engagements et revendications de son parti: indexation automatique de tous les revenus, «vraie» paix sociale, augmentation des salaires, des pensions et des allocations sociales, meilleur remboursement de soins de santé, refinancement de la justice, réinvestissement dans les services publics, en particulier les transports en commun, aide à l’isolation des logements, repas chauds gratuits en maternelle et en primaire, etc.

Pour financer ses mesures, le PS veut une «réelle justice fiscale». «Les plus aisés, personnes morales ou physiques doivent davantage contribuer», a demandé M. Di Rupo.

Au nom de l’Action commune (parti, mutuelles, syndicats), le président de la FGTB Liège, Jean-François Ramquet, est venu apporter son soutien à ses camarades. «Ceux qui sous-estiment la force de l’action commune font une grave erreur», a-t-il lancé.

Les élections du 26 mai revêtent une importance cruciale, a averti M. Di Rupo, selon qui «deux modèles de société» vont s’affronter. «Ce qui va se jouer dans 15 jours, c’est tout simplement l’avenir de notre modèle social, l’avenir de la solidarité, l’avenir du monde ouvrier et de la classe moyenne, l’avenir de notre pays».

Le PS entend rejoindre le Portugal et l’Espagne dans le rang des pays qui ont ramené les socialistes au pouvoir. «Bientôt, Pedro, Antonio, vous ne serez plus seuls. La Belgique, à gauche, sera avec vous dans 15 jours», a assuré M. Magnette.