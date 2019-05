Julie Van Espen: moment de recueillement à ‘s-Gravenwezel en hommage à l’étudiante tuée

Un moment de recueillement s’est tenu samedi à ‘s-Gravenwezel, section de la commune de Schilde, en hommage à Julie Van Espen, l’étudiante de 23 ans tuée la semaine dernière.

Une centaine de personnes étaient présentes. Chacun a reçu une graine de tournesol en souvenir de la jeune femme.

«La mort de Julie a profondément touché notre communauté. Les gens se posent des questions et ressentent de la peur et de la colère par rapport à ce qui a pu se passer. Tout le monde est aux côtés de sa famille et de ses amis et veut exprimer son soutien», a déclaré le bourgmestre de la localité d’origine de l’étudiante, Dirk Bauwens (N-VA).

C’est pourquoi la commune avait décidé d’organiser un moment de recueillement. Un arbre a notamment été installé près de la maison des jeunes, auquel tout un chacun pouvait librement accrocher un message de soutien. L’arbre sera ultérieurement remis aux parents de Julie.

Dimanche, une marche silencieuse contre les violences sexuelles est prévue à Anvers. Plusieurs milliers de personnes ont déjà fait part, via Facebook, de leur intention de s’y rendre.