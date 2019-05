VIDÉO | Grâce à son réflexe, une conductrice de bus sauve la vie d’un adolescent

Grâce à son incroyable réflexe, une conductrice de bus a sauvé un ado d’une collision avec une voiture. Les faits ont été filmés par la caméra intérieure du bus.

On peut dire que l’ado a vu sa vie défilée devant ses yeux. Les faits se sont produits dans un bus scolaire. Reddit, la conductrice, s’arrête le long de la route pour déposer un adolescent. Alors que ce dernier commence à descendre du bus, la conductrice l’attrape in extremis par le pull. Ce geste lui a sauvé la vie, puisqu’une fraction de seconde plus tard, une voiture doublait le bus à grande vitesse.

Les faits ont été filmés par la caméra intérieure du bus. Postée sur les réseaux sociaux, les commentaires positifs sur le réflexe de la conductrice se multiplient, la qualifiant parfois d’héroïne.