Koh Lanta: Cyril et Maud protègent leurs arrières grâce un coup de maître

Le suspense est à son comble lors du neuvième épisode de «Koh-Lanta: la guerre des chefs». Si Cyril et Maud, deux ex-rouges, étaient en difficultés ces derniers temps, ils ont pu inverser la tendance avec un joli coup…

L’épreuve de confort

L’émission a évidemment commencé par l’épreuve de confort. La règle a surpris tout le monde. Pendant trois jours, le destin de chaque candidat est lié à un autre. Grâce à un tirage au sort, les six binômes ont été désignés. Angélique est avec Mohamed, Steeve avec Maxime, Nicolas avec Cindy, Aurélien avec Clo, Brice avec Sophie, et Maud avec… Cyril.

Décidément tout peut arriver dans #KohLanta !

On vous donne RDV la semaine prochaine ! pic.twitter.com/gs95FiroOO — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 10 mai 2019

Les règles du jeu de confort étaient simples. Chaque candidat choisit le nombre de vers qu’il va déguster, sur un total de sept. Les vers qu’il n’aura pas mangés seront destinés à son binôme. Lors de la première manche, c’est Nicolas et Cindy qui finissent en tête, suivi de Maxime et Steeve. La deuxième manche, qui oppose ces quatre candidats, propose un mets de choix: scarabées, cafards, punaises, chair de coquillage et œil de barracuda. C’est finalement Cindy et Nicolas qui gagnent l’épreuve. Leur prix? Une croisière sur un catamaran de luxe, avec de la nourriture à volonté.

#KohLanta

La chaire de coquillage 🤢 n’aura pas eu raison du mental de guerrier de Cindy et Nicolas qui remportent cette épreuve de confort ! 🎉 RT pour les féliciter ! 🎉 pic.twitter.com/pEE9Eg6m20 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 10 mai 2019

L’épreuve d’immunité

Le but de cette épreuve d’immunité est de jeter trois noix de coco dans les paniers devant les candidats, qui doivent jouer les équilibristes sur une poutre. Maud et Cyril, les deux ex-rouges, prennent l’avantage dès le début de l’épreuve et arrachent cette immunité si précieuse. Alors qu’ils étaient dans le viseur de plusieurs candidats pour le conseil, cette immunité tombe donc à pic.

L’éliminé est…

Cindy, la grande stratège de cette saison, a encore essayé de mener le groupe à la baguette. La Girondine, qui était à l’origine de l’élimination de Béatrice la semaine passée, s’en prend directement à Maud et Cyril.

Mais ses stratégies ne sont pas au goût de tous les autres candidats, et notamment de Brice, qui cherche à l’éliminer. Après l’épreuve d’immunité, Cindy, se sentant en danger, montre à ses ex-camarades qu’elle détient le collier d’immunité. Elle en profite pour dire le fond de ses pensées à Brice.

Lors du conseil, Cindy se dit trahie par ses anciens camarades bleus. Au moment du dépouillement, le verdict est sans appel: deux contre Sophie, deux contre Clo, et neuf contre Brice. Cependant, comme Brice était lié pendant trois jours à Sophie, il entraîne son élimination. Elle est donc la victime collatérale de la stratégie de Cindy.