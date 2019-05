NBA: Golden State, malgré l’absence de Durant, élimine Houston

Les Warriors se sont imposés 118 à 113 dans le match N.6 et ont remporté leur demi-finale de conférence face aux Rockets quatre victoires à deux. AFP

Vainqueur de Houston, Golden State, pourtant privé de son meilleur marqueur Kevin Durant, est allé chercher sa qualification pour la finale de la conférence Ouest.

Le double champion NBA en titre Golden State, pourtant privé de son meilleur marqueur Kevin Durant, est allé chercher sa qualification pour la finale de la conférence Ouest à Houston vendredi.

Les Warriors se sont imposés 118 à 113 dans le match N.6 et ont remporté leur demi-finale de conférence face aux Rockets quatre victoires à deux.

La franchise d’Oakland disputera sa cinquième finale de conférence consécutive contre Denver ou Portland, dos à dos trois victoires partout.

Golden State a éliminé Houston pour la quatrième fois en cinq ans.

Les Warriors n’ont pas souffert de l’absence de Durant qui s’est blessé au mollet droit lors du match précédent mercredi et qui sera indisponible au moins une semaine.

Klay Thompson, avec 21 points lors des deux premières périodes, et les remplaçants ont permis à la franchise californienne de rester en course face à James Harden et Chris Paul (57-57 à la pause)

Le meneur de Golden State Stephen Curry qui avait regagné les vestiaires à la pause avec un rarissime zéro pointé, s’est ensuite réveillé et a mis Houston KO avec 33 points.

L’élimination de Houston est un nouvel échec retentissant pour le MVP en titre et meilleur marqueur du championnat 2018-19 James Harden, qui court toujours après son premier titre NBA.