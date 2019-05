Proximus League - L'Excelsior Virton reçoit sa licence pour la D1B via la CBAS

(Belga) La Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a octroyé la licence de division 1B au club de football de l'Excelsior Virton, candidat en D1 amateurs à la montée. L'information a été révélée par les Gaumais sur leur page Facebook.

La Commission des licences de l'Union belge de football (URBSFA) a refusé d'accorder à Virton la licence de D1B en avril, car la continuité du club n'était pas prouvée. Après tout, les budgets n'étaient pas équilibrés, selon le manager des licences. Il a parlé d'un cash-flow négatif de 2,5 millions d'euros. Cependant, Virton a immédiatement fait appel devant la CBAS et s'est plaint que seules quelques clarifications juridiques étaient nécessaires pour prouver la viabilité du club. Lundi soir, Frédéric Lamotte, directeur général, et plusieurs avocats se sont rendus à Bruxelles pour expliquer le dossier de licence. Le concurrent KMSK Deinze est intervenu volontairement, mais cela n'a pas profité aux Flandriens orientaux. L'Excelsior Virton a finalement reçu le feu vert de la CBAS. Les Luxembourgeois peuvent encore concourir pour la promotion. Virton (30 pts) participe avec Thes Sport (31), Deinze (30) et Lierse Kempenzonen (27) au tour final de la première classe amateur pour un billet pour la Proximus League. Des quatre participants aux play-offs, seul le leader Thes Sport n'a pas la licence requise. Lors de la deuxième journée ce week-end, Virton recevra les Pallieters, Deinze opposé à Thes Sport. . (Belga)