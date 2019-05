EPGA - Thoomas Detry deuxième du British Masters à l'issue du 2e tour, Colsaerts passe le cut

(Belga) Thomas Detry a pour le deuxième jour d'affilée réussi une bonne prestation au British Masters de golf, comptant pour l'European Tour et doté de 3 millions de livres, vendredi sur le parcours du Hillside golfclub de Southport.

Detry a signé sept birdies et commis deux erreurs, bouclant son parcours en 67 coups contre 66 la veille. Avec un total de 133, le Bruxellois n'est qu'à un point de l'Anglais Matt Wallace. "Je suis content de mon parcours. Dommage mon bogey au 16e trou, que j'ai contré avec un birdie au 18e. J'ai joué ici il y a sept ans en tant qu'amateur et sur certains trous, c'est un avantage", a expliqué Detry. "La semaine dernière, j'ai dû abandonner en Chine en raison d'un mal au cou mais je me sens de nouveau très bien." Nicolas Colsaerts a également bien presté. Après un premier tour en 73 coups, il était pointé en 91e position. Sorti du top 100 suite à un bogey au 10e trou, Colsaerts a réussi trois birdies et un eagle, qui l'ont fait remonter en 46e position. Il passe ainsi passe le cut pour la 14e fois de la saison. . (Belga)