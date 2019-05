Assassinat de Valentin Vermeesch: les cinq faits marquants de la première semaine

Voilà une semaine que la cour d’assises de Liège se penche sur l’affaire Valentin Vermeesch, ce jeune Wanzois de 18 ans qui a été torturé par ses «amis» avant d’être jeté vivant dans la Meuse.

Lors de cette première semaine, on en apprit plus sur les cinq accusés et sur leur défense. Ils ont été interrogés sur cette nuit du 26 au 27 mars et les enquêteurs ont été entendus. Retour sur cinq faits marquants survenus cette semaine.

1. Une mise à mort insoutenable

Dans son acte d’accusation de 37 pages, l’avocate générale Pascale Schils a évoqué lundi les faits et la personnalité des accusés et de Valentin. Et c’est véritablement une nuit d’horreur qu’ils lui ont fait vivre. De l’humiliation, de la violence et du sadisme. Le témoignage d’Alexandre Hart est glaçant.

2. L’attitude et l’amnésie des accusés

Cette semaine a aussi été marquée par l’attitude des accusés. Comme si certains n’avaient pas encore saisi la gravité des faits. Par exemple, celui identifié comme le meneur par ses «amis», est décrit comme froid, sans émotion. Il répond avec un demi-sourire aux questions de la présidente.

Belinda, la petite copine d’Alexandre Hart à l’époque, apparaît froide et distante aussi, elle ne livre aucune émotion lors de son interrogatoire. Elle minimise les faits et son implication. Sauf que les enregistrements vidéo contredisent sa version.

«Je ne sais, je ne sais plus, j’ai oublié, je ne m’en souviens pas»: ce sont des phrases qui sont revenues le plus souvent lorsque la présidente a interrogé les assassins présumés.

La présidente perd d’ailleurs patience avec certains accusés. « Depuis le début du procès, lorsqu’on «pose des questions précises sur des points dérangeants, très souvent, les accusés ne se souviennent plus».

3. Une partie de ping-pong

Entre les accusés, c’est parfois une partie de ping-pong qui se joue devant la cour.

A l’image de la fin de l’interrogatoire de Belinda. Alors qu’elle prétend qu’elle n’a pas participé à la conversation au cours de laquelle on a décidé du sort à réserver à Valentin et qu’elle ne l’a pas poussé dans la Meuse, elle soutient qu’Alexandre, dans le fourgon cellulaire, lui a dit qu’«il savait qu’il l’avait fait mais qu’il ne le reconnaîtrait pas, que je n’étais pas là mais qu’il ne le dirait pas non plus».

La présidente Catherine Urbain refait alors le tour des accusés pour tirer cela au clair.

Pour Dorian Daniels, «personne ne parle des faits dans le fourgon». Alexandre Hart nie aussi les propos qu’on lui prête et confirme ce qu’il a dit mardi, que Belinda était d’accord de supprimer Valentin et qu’elle savait, en avançant vers la Meuse, ce qui allait se passer.

Loïck Masson, par contre, prétend qu’Alexandre et Belinda ont bel et bien discuté et contredit quelque peu la version de l’accusée. «Ils ont dit qu’il fallait qu’ils se protègent entre eux. Alexandre parlait tout le temps et a dit “Même si t’as participé, je prends tout sur mon dos”.»

4. Les vidéos, un tournant du procès

La fin de semaine aura été marquée par la diffusion des vidéos des sévices subis par Valentin. 13 petites séquences qui misent bout à bout faisaient un peu plus de 30 minutes. Des vidéos retrouvées sur la tablette de Killian.

Après près de deux heures de huis clos, les visages marqués, presque hagards des avocats en disaient long sur les images visionnées. Mais la fin de semaine aura aussi été marquée par un tollé suite à la diffusion par Bel-RTLa presse de sons issus des vidéos.

5. Ils l’ont dit

La famille lorsque Belinda présente des regrets: «Tes excuses, tu peux te les garder, fille, tu nous l’as volé!»

Alexandre: «Quand on s’est dit qu’on avait été trop loin, on s’est dit qu’il fallait prendre une nouvelle initiative: le laisser partir, on ne pouvait plus. On devait le tuer ou l’abandonner.»

Alexandre : «J’ai tenté de le pousser plusieurs fois, il opposait beaucoup de résistance. À un moment, ça a lâché: je ne sais pas si c’est lui qui s’est dit “tant pis” ou si c’est Belinda qui l’a poussé aussi.»

Belinda à Valentin: «Tu fermes ta gueule et bien profond. Un seul mot qui sort d’ici, une seule personne au courant et je te jure que je te tue! Tu vois ce couteau? Tu le verras de près…»

Belinda: «J’ai pas sauté, j’ai pas réagi et je m’en voudrai toute ma vie mais une fois qu’Alexandre m’a attrapée par le bras, je n’aurais plus su.»

Loïck : «Tout ça s’est malheureusement produit et je m’en voudrai toute ma vie. Je n’ai rien dit tout de suite parce que j’avais honte. Personnellement, je me suis battu pour la vie (NDLR: il a eu un grave cancer il y a cinq ans), ce n’était pas pour ôter la vie de quelqu’un que je connaissais à peine! En plus, c’est ridicule de se battre contre un cancer qui n’est pas un rhume puis de foutre sa vie en l’air juste après…»

Dorian: À la question de la présidente de savoir si on s’amuse encore à la fin de la nuit: «Dans un coin de la tête, on ne s’amuse plus, non».

Killian:«À un moment, je lui ai demandé d’arrêter parce que Valentin devenait lourd.»«Vous aviez peur de tomber à l’eau parce que vous ne savez pas nager ou vous aviez peur de lâcher Valentin?», lui demande la présidente. «Les deux.»

Dorian: «Killian et moi, on voulait juste l’attacher. Loïck a dit que c’était peut-être hard mais que c’était la meilleure chose à faire, pour ne pas laisser de trace. Alexandre a obligé Belinda à le faire avec lui. C’est à ce moment qu’on prend conscience de ce qui se passe, on n’est pas bien.»

Loïck: «Je n’ai tué personne, moi. Après, j’étais choqué, je ne croyais pas qu’ils l’avaient jeté. C’était le foutoir dans ma tête, je me demandais si j’appelais la police ou pas. Le lendemain, j’en ai parlé à mon frère et mon papa et ils ne m’ont pas cru.»

