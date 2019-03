Réforme de l’État: «Ne perdons pas notre énergie dans des querelles institutionnelles» indique le cdH

Après la carte blanche signée par plusieurs ténors du CD&V plaidant pour une 7e réforme de l’État en 2024, les réactions se succèdent.

Le cdH n’entend pas se lancer dans de nouvelles discussions institutionnelles lors de la prochaine législature, a-t-il fait savoir lundi après les déclarations des dirigeants du CD&V.

«Le cdH se réjouit de lire qu’une nouvelle réforme institutionnelle n’est pas une priorité pour 2019. C’est une posture que nous partageons. Il y a bien d’autres défis à rencontrer en matières climatique, sociale et économique. Ne perdons pas notre énergie à de nouvelles querelles stériles entre Flamands et francophones. Et ne nous coinçons pas dans des agendas», ont déclaré les centristes francophones.

+ LIRE AUSSI| Le CD&V plaide pour une nouvelle réforme de l’État en 2024

Parmi les voies proposées par les chrétiens-démocrates flamands, figure la défédéralisation des soins de santé. Leurs frères centristes de l’autre côté de la frontière linguistique évoquent quant à eux la refédéralisation de «certains leviers».

«Améliorer le fonctionnement de nos actuelles institutions et rendre plus efficaces les politiques publiques reste évidemment un objectif, y compris en envisageant de refédéraliser certains leviers. Mais en tout cas régionaliser les soins de santé ne nous semble pas une bonne voie à suivre, ni maintenant, ni plus tard», ajoutent-ils.

+ LIRE AUSSI| De nombreux articles de la Constitution à réviser pour moderniser l’État et renforcer la démocratie

La question se pose pour le moment de savoir comment l’actuelle législature s’achèvera, et plus particulièrement si une déclaration de révision de la Constitution sera votée, cet acte entraînant la dissolution du parlement et la convocation d’élections.

Le cdH propose que les chefs de groupe à la Chambre se voient pour déterminer l’agenda des travaux et identifier les articles qui pourraient «permettre des avancées sans ouvrir une quelconque négociation institutionnelle».