Éditions de l’Avenir: nouvelle AG convoquée ce mardi, la direction appelle à «un retour rapide à la sérénité»

LES PRÉCISIONS DE LA DIRECTION

La direction a tenu à réagir en fin de journée. Yves Berlize, Managing Director, rappelle d'abord que la délégation syndicale reste son principal interlocuteur. "C’est exclusivement via ces organes légaux (NDLR: le Conseil d’entreprise et le CPPT) de concertation sociale et via la délégation syndicale que la direction informe, dialogue et répond aux questions qui lui sont posées." S'il reconnaît à l'AJP et la SDR un droit de consultation sur "des matières qui leur sont spécifiques (par exemple: la ligne éditoriale pour la SDR ou la convention droits d’auteurs pour l’AJP)", il ajoute que "tous les travailleurs de l’entreprise, en ce compris les membres de la rédaction, sont légalement représentés par les représentants des travailleurs qui ont été désignés lors des dernières élections sociales."

Concernant la nouvelle organisation rédactionnelle, il indique que "des ateliers dont l’objectif est de présenter les fondamentaux et la future structure rédactionnelle (fonctionnement de la rédaction, rôles et descriptifs de fonctions, …) seront prochainement mis en place par la rédaction en chef. Ce sera ainsi l’occasion d’entendre les suggestions et recommandations quant à cette nouvelle structure." Les résultats de ces ateliers sont attendus pour le conseil d’entreprise du 4 avril.

Yves Berlize revient également sur la question de l'indépendance rédactionnelle, quelques jours après que le Conseil de l'Europe ait été alerté sur le "lock out" dénoncé dans notre entreprise. Le Managing Director rappelle l'existence d'une "charte garantissant l’indépendance des rédactions" et annonce une "réunion d'évaluation avec les représentants de la SDR et de l’AJP et en présence des représentants syndicaux, en tant qu’observateurs". Les résultats de cette réunion doivent également être présentés le 4 avril.

La direction affirme également que l'accord conclu jeudi dernier avec les délégués syndicaux, et qui concerne notamment la possibilité de réintégrer les trois journalistes licenciés, "sera respecté et mis en application dans les prochains jours".

Déplorant la dernière communication des délégations AJP et SDR qui appellent à une AG ce mardi, la direction estime "avoir consacré énormément de temps et d’énergie à l’écoute des revendications qui ont été émises et à la recherche de solutions tout en permettant la mise en place du plan de redéploiement qui est vital pour l’entreprise." Et d'en appeler à un "retour rapide à la sérénité et au respect de chacun(e)."