Pour le duo socialiste Daerden-Goblet, un salaire minimum de 14 euros/h est possible

Faire passer le salaire minimum d’application en Belgique de 9,65 euros/h à 14 euros/h, c’est l’ambition d’un duo de socialiste liégeois.

Frédéric Daerden, député fédéral, et l’ancien patron de la FGTB Marc Goblet, qui respectivement mène et pousse la liste liégeoise du PS à la Chambre, entendent faire passer le salaire minimum d’application en Belgique de 9,65 euros/h à 14 euros/h.

La mesure est réalisable car elle repose sur une méthodologie qui s’inspire des chiffres du Conseil central de l’économie, ont indiqué lundi les intéressés.

Frédéric Daerden et Marc Goblet estiment que le gouvernement fédéral a détricoté le modèle social belge, abîmé la concertation sociale et aggravé la situation financière des ménages à travers diverses mesures comme l’augmentation à 21% de la TVA sur l’électricité.

Ils entendent dès lors redonner du pouvoir d’achat sachant que la proportion de travailleurs vivant sous le seuil de pauvreté est de 41% pour les femmes contre 29% pour les hommes. Le seuil de pauvreté en Belgique étant de 1.115 euros net par mois.

1.600 euros net/mois contre 1.340 euros actuellement

Insistant sur le fait que l’augmentation du pouvoir d’achat serait bénéfique pour l’économie, ils défendent l’instauration d’un salaire minimum de 14 euros/h, soit 2.300 euros brut/mois (1.600 euros net/mois), conformément à la proposition de loi déposée en ce sens en mai dernier et qui sera débattue mercredi en commission des affaires sociales de la Chambre. Le salaire minimum est actuellement fixé en Belgique à 9,65 euros/h, soit 1.340 euros net par mois. Ce qui, selon eux, est insuffisant pour faire face aux dépenses de la vie courante.

Comment y parvenir?

Pour y parvenir, le duo Daerden/Goblet avance une méthodologie étalée sur une période de cinq ans, reposant sur les chiffres du Conseil central de l’économie. Ainsi, sachant que le volume de travailleurs concernés par l’augmentation du salaire minimum en équivalent temps plein est de 166.182, il s’agirait d’instaurer une cotisation patronale de l’ordre de 1,18% en moyenne de la masse salariale du secteur privé qui, pour 2020, est estimée à 120 milliards d’euros.

Ce système se veut solidaire dans la mesure où la cotisation versée à l’ONSS serait remboursée aux entreprises concernées par l’augmentation du salaire minimum et ce, sur la période définie de cinq ans.

Concrètement, la première phase serait mise en œuvre en 2020 et porterait sur une augmentation du revenu minimum mensuel garanti de 25%, soit 1.954 euros brut. Suivraient alors les quatre phases suivantes en 2021, 2022, 2023 et 2024 à raison respectivement de 2.040 euros brut, 2.126 euros brut, 2.212 euros brut et enfin 2.300 euros brut. Si le processus est mis en place, une évaluation devra être réalisée en 2024.

«Il faut un juste équilibre entre salaire et capital. Cette mesure permet d’atteindre un rééquilibre sans nuire à la compétitivité des entreprises», conclut Marc Goblet qui, profitant d’une santé meilleure, s’est dit désireux de poursuivre son combat syndical en étant candidat.

Si cette mesure a été pensée pour le secteur privé, le duo Daerden/Goblet indique qu’elle est transposable au secteur public. «Je veux montrer l’exemple en tant que bourgmestre de Herstal. Ainsi, même si le mécanisme n’est pas mis en place légalement, la volonté est de ramener tout le monde à 14 euros/h au niveau de l’administration. J’ai demandé qu’une étude soit réalisée en ce sens», a précisé M. Daerden.