Angela Merkel favorable à l’idée d’un porte-avions européen

Angela Merkel a apporté son soutien à des propositions de son parti conservateur pour l’Europe qui se démarquent de celles du président français, prônant notamment un siège européen unique au Conseil de sécurité de l’ONU et la création d’un porte-avions européen.

«Je pense qu’il s’agit d’un très bon concept pour l’avenir», a déclaré la chancelière allemande à Berlin à propos des propositions de réformes de l’Union européenne publiées au cours du week-end par celle qui l’a remplacée en décembre à la tête du parti démocrate-chrétien allemand (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK.

Parmi ces propositions, qui se veulent une réponse aux idées pour l’Europe récemment présentées par Emmanuel Macron, figurent notamment la création d’un siège européen au Conseil de sécurité de l’ONU.

Et Mme Merkel a souligné que ce siège devait avoir pour vocation «de réunir les voix européennes au Conseil de sécurité de l’ONU», et donc de faire disparaître le siège dont dispose la France pour elle seule depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale.

La chancelière avait déjà soutenu l’an dernier l’idée d’un tel siège européen, à défaut de pouvoir en obtenir un pour l’Allemagne, mais sans expliciter si cela devait passer par la suppression de ceux de la France ou du Royaume-Uni.

Désaccords avec Paris

Une perspective qui risque d’être difficile à faire accepter par Paris.

«Le fait que la France est sceptique au sujet d’un siège européen à l’ONU est connu», s’est bornée à dire la chancelière, interrogée lors d’une conférence de presse avec son homologue letton.

En prônant une telle évolution, la chancelière et son parti se rangent aux côtés d’une proposition déjà avancée par le ministre social-démocrate des Finances Olaf Scholz récemment.

Ce sujet n’est pas seul potentiellement conflictuel avec la France dans le programme pour l’Europe de la nouvelle présidente de la CDU.

Il demande aussi la suppression du Parlement européen à Strasbourg, auquel tient la France, pour ne plus siéger que dans celui de Bruxelles.

Et il s’oppose à l’idée d’un salaire minimum européen.

Emmanuel Macron a lui proposé la création d’un «bouclier social» pour les Européens et évoqué dans ce contexte «une même rémunération sur le même lieu de travail et un salaire minimum européen, adapté à chaque pays».

Un porte-avions européen

La chancelière Angela Merkel a déclaré lundi voir d’un bon oeil l’idée d’un futur porte-avions européen lancée, dans le cadre du débat sur l’Europe, par sa dauphine présumée et dirigeante des conservateurs allemands Annegret Kramp-Karrenbauer.

«Je trouve bien et juste que côté européen nous puissions disposer d’un tel équipement», a déclaré Angela Merkel lors d’une conférence de presse, à l’heure où l’UE débat sur une véritable Europe de la défense

La chancelière a cependant relevé que «d’autres choses» étaient prioritaires.

Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a pris les rênes de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) début décembre, a diffusé dimanche par voie de presse une tribune sur sa vision européenne.

Alors que la France et l’Allemagne cogitent sur une défense européenne et travaillent déjà à un nouvel avion de combat, celle qu’on surnomme AKK avait aussi préconisé «la construction d’un porte-avions européen, pour appuyer le rôle de l’Union européenne en tant que force de sécurité et de paix».

Son texte se voulait une réponse aux propositions récemment formulées par le président français Emmanuel Macron, auxquelles la chancelière n’a pas réagi directement.

Si AKK a salué les points communs en matière de politique migratoire et de sécurité, elle a toutefois pris ses distances avec Paris, notamment en matière sociale et diplomatique. Et Mme Merkel lui a apporté son soutien lundi.