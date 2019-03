Volée du talon, pêches des 30 mètres, une flaque qui change tout, la police écourte la fête: le meilleur du foot local

Si de nombreux matches ont été remis, voire arrêtés en raison de conditions climatiques dantesques sur tout le territoire, cela n’a pas empêché certains de signer des buts incroyables, des succès remarquables ou vivre des expériences insolites.

Il imite Marco Van Basten

Pour fêter la naissance de sa fille, le Bollandois Anthony Solitro a inscrit un superbe but dans le derby de la P4F liégeoise à Herve B. Grâce à un geste technique qui rappelle à la fois des réalisations d’anthologie signées Marco Van Basten et Antonin Panenka, le joueur de Bolland a signé le plus beau but du week-end.

Deux bijoux des 30 mètres

Mathieu Belme a inscrit un but splendide ce week-end. ÉdA – Jacques Duchateau Alors qu’ils menaient encore de deux buts à dix minutes du terme, les Warnantois ont laissé Oppagne revenir dans une rencontre marquée par la remarquable ouverture du score signée Mathieu Belme. Des 30 mètres, le stratège de Warnant passé jadis par la D2 avec Tirlemont a logé le ballon dans la lucarne du but des Gaulois, laissant le gardien adverse et les spectateurs pantois.

Sous les grosses bourrasques, Loyers s’est pour sa part joué de Molignée avec, parmi les quatre buts inscrits, une frappe magistrale de Romain Lamour. Partie des 30 mètres, elle a fini sa course en pleine lucarne, tandis que le buteur fêtait modestement ce coup de génie.

Un autre bijou des 40 mètres… avec le vent

En province de Luxembourg, c’est une autre frappe magistrale qui a marqué la rencontre entre Dison et Rechain. Bien aidé il est vrai par le vent, Adrien Vanhove ne s’est pas posé de question lorsqu’il a réceptionné en tout début de seconde mi-temps un ballon aux abords du rond central. N’écoutant que son audace (et sans doute la consigne de son coach à la mi-temps), le Disonais a ensuite laissé parler toute sa maîtrise avec une frappe lobée qui a surpris le gardien adverse.

Une flaque d’eau qui change tout

Entre Ligny et Spy, pas de buts, même si… ÉdA Qui ne se souvient pas de ce formidable arrêt de Gordon Banks, le gardien de la sélection anglaise, sur un coup de tête de Pelé, le Brésilien déclarant même après la rencontre: «J’ai marqué un but, mais Banks l’a arrêté»? À Ligny, il n’y avait pas de Gordon Banks, alors c’est la flaque d’eau qui s’est chargée d’empêcher le ballon de rentrer. Et Spy de gagner.

Descente de police au coup de sifflet final

Après la victoire obtenue face à Ciney, un petit cri pour les joueurs de la Real puis la fête a été écourtée… En effet, à peine les trois coups de sifflets finaux tombés, plusieurs dizaines de policiers ont commencé à entourer le vestiaire, accompagnés par différents membres du SPF Finances.

Quand le toit de la tribune menace de s’envoler

Le match a dû être interrompu et la tribune évacuée. ÉdA Le toit de la tribune du stade Gaston Reiff à Braine commençait à bouger de façon dangereuse, c’est pourquoi un ordre communal exceptionnel a été décrété pour l’évacuer dans le courant de la première mi-temps. Le match a aussi été arrêté pendant dix minutes en seconde période en raison des conditions apocalyptiques.

Suspense, péno manqué et but salvateur

Sur une surface difficile à jouer, Rhisnes et Grand-Leez ont offert une partie mouvementée avec un final à gros suspense: alors que le marquoir demeurait vierge au terme du temps réglementaire, les locaux manquaient la conversation d’un penalty; dans la foulée, les visiteurs décochaient une frappe lourde partie des pieds de Demoulin et s’imposaient sur un score arsenal.

Il retarde la fête du (futur) champion

Clément Mouteau a repoussé tous les assauts du leader en première mi-temps à l’exception du coup franc sur lequel il ne pouvait rien faire. Orp-Noduwez a loupé l’occasion de s’offrir le titre au cours de la première demi-heure, car Perwez a bien réagi et n’a pas volé son point.

Battu 0-3 dans le match au sommet, le coach n’a «pas été impressionné»

Sèchement battu, Éric Picart n’a toutefois pas été impressionné… ÉdA , l’entraîneur de Givry, n’a pas mâché ses mots suite à la défaite des siens contre Stockay dans le match au sommet de la D3 Amateurs B: «Quatre occasions, trois buts. C’est 0-3, mais je n’ai pas été impressionné par ce Stockay-là. Tu ne peux cependant rien revendiquer quand tu donnes deux buts de carnaval et que tu attends la mi-temps pour entrer dans le match.»

Arrêts de jeu décisifs

On ne sait pas encore si cela ressemble à la chance du champion mais force est de constater que le ballon roule plutôt bien pour les Péruwelziens en ce moment. Alors que le score de la rencontre aurait dû être acté à la pause, les arrêts de jeu ont scellé un derby aux allures de mort subite.

La belle revanche de dix Jodoignois

On approche de l’heure de jeu quand un duel entre Ballieux et Nicaise tourne à l’avantage du Villersois. Coup franc pour Villers mais surtout une deuxième jaune synonyme d’exclusion pour Ballieux. Malgré ce coup du sort, Jodoigne a dominé les échanges et s’offre un superbe succès.

Quand le vent devient une arme

Bien défendre en 1e face au vent avant de planter les banderilles et de porter l’estocade: Tournai a joué le match parfait et surpris des Merles emportés par les bourrasques.

Une première pour les Sang et Marine

Depuis le début de la saison, Liège n’était pas encore parvenu à signer la moindre victoire en déplacement. Alors que la bataille pour le maintien fait rage, les hommes de Dante Brogno ont réussi à rompre cette malédiction en s’imposant sur le mauvais terrain de Châtelet.