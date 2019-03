Les derniers mots de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer avant l’entrée en délibération du jury

Procès de l’attentat au Musée juif de Belgique: alors que le jury est entré en délibération et doit désormais fixer la peine de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer, la parole a été donnée à l’auteur et au coauteur de l’attentat au Musée juif de Belgique.

Le jury entre en délibération pour fixer la peine de Nemmouche et Bendrer La présidente de la cour d’assises de Bruxelles, Laurence Massart, a clos les débats sur la peine peu avant 16h00 lundi, dans le procès de l’attentat au Musée juif de Belgique. Le jury est entré en délibération et doit désormais fixer la peine de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer, auteur et coauteur d’un quadruple assassinat à caractère terroriste.

La défense de Mehdi Nemmouche s’est refusé à réellement plaider sur la peine ce lundi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles. Cette décision a été prise en commun accord avec son client, a précisé Me Sébastien Courtoy, conseil de l’auteur de la tuerie au Musée juif de Belgique. «La vie continue», a conclu Mehdi Nemmouche lorsqu’il a eu la parole avant le départ en délibération des jurés.

«Nous avions décidé, bien avant ce procès et ce verdict, de laisser cette enfance assassinée en paix et de ne pas la profaner, c’est trop dur pour lui», a indiqué Me Courtoy, pour justifier qu’il n’allait pas tenter d’invoquer la vie de son client comme circonstance atténuante.

«La perpétuité en matière de terrorisme, vous ne sortez jamais», a-t-il poursuivi. «Nous n’avons donc pas à exhumer le ‘cadavre d’un enfant’pour venir polluer le débat qui se jouera entre vous et votre conscience. Soit vous prendrez la décision que cet homme mourra en prison, en lui administrant une peine de mort lente. Soit vous ne voulez pas faire basculer cet homme dans la folie, en prenant la peine immédiatement inférieure de 35 ans. Et à 75 ans, il reviendra dans le monde des vivants.»

«Vous avez été un jury particulièrement humain dans ce procès qui a suinté la haine. Nous n’avons pas envie d’utiliser vos sentiments», a conclu l’avocat.

La présidente a ensuite donné une dernière fois la parole à Mehdi Nemmouche. «La vie continue», a-t-il donc dit, avec le sourire aux lèvres.