«Zidane de retour comme entraîneur du Real Madrid»

Un palmarès de coach affolant en l’espace de seulement 2,5 ans

Aux commandes du Real Madrid depuis le 4 janvier 2016, Zidane (45 ans) est devenu le premier coach à remporter la Ligue des Champions durant trois saisons d’affilée.

Zizou avait déjà remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes avec le Real en 2002, comme joueur.

À son palmarès d’entraîneur, il faut également ajouter un titre de champion d’Espagne en 2017, ainsi qu’accessoirement une Super Coupe d’Espagne (en 2017), deux Super Coupes d’Europe (2016 et 2017) et deux Coupe du monde des clubs (2016 et 2017).