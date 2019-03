L’avocat général requiert 30 ans de prison à l’encontre de Nacer Bendrer

L’avocat général requiert également 15 ans de mise à disposition du TAP

L’avocat général Yves Moreau a requis lundi des peines respectives de réclusion criminelle à perpétuité et d’au moins 30 ans à l’encontre de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, coupables d’être auteur et co-auteur d’un quadruple assassinat à caractère terroriste au Musée juif de Belgique. Il a également demandé aux jurés de prononcer une mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP) de 15 ans, soit la durée maximale.

La mesure de mise à disposition du TAP permet de prolonger la surveillance du condamné pour éviter la récidive, a souligné M. Moreau, qui a longuement insisté sur la dangerosité des auteurs de l’attentat.

«Nous vous demandons 15 ans» pour Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, a adressé l’avocat général aux jurés. «Tant qu’il y a moyen de protéger notre société, protégeons-la!», a-t-il conclu.