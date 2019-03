Intempéries: plus de 78.000 appels au numéro d’urgence 1722 durant le week-end

Le numéro d’urgence 1722, destiné aux appels pompiers non urgents, a été sollicité à 78.374 reprises entre samedi midi et dimanche soir, indique ce lundi le SPF Intérieur. Et il restera encore actif ce lundi.

Ce sont les provinces de Flandre orientale (24.671), d’Anvers (22.112) et du Brabant flamand (9.833) qui ont été les plus concernées. Le Hainaut (579), Bruxelles (402) et le Brabant wallon (255) sont à l’autre bout du classement.

Le nombre d’appels n’est pas égal à celui des interventions des services d’incendie. Beaucoup de citoyens ont ainsi appelé plusieurs fois parce qu’ils n’arrivaient pas à joindre directement la centrale. Ceci explique, entre autres, le nombre élevé d’appels au 1722, selon le SPF Intérieur.

Nombre d’entre eux ont en outre concerné des dégâts pour lesquels les pompiers n’interviennent pas. Les secours ne se déploient en effet que s’il y a des dommages graves à l’habitation ou s’il y a une situation de danger pour les résidents eux-mêmes ou pour les passants. Mais pas si, par exemple, des tuiles ont été emportées par le vent, un arbre dans le jardin a été abattu, ou un trampoline a été emporté dans le jardin des voisins, illustre le SPF Intérieur. Dans ce cas, le citoyen doit trouver une solution en s’adressant à un professionnel qualifié.

Les autorités invitent à ne composer le numéro 112 que si la vie d’une personne est potentiellement en danger. Ces centrales de secours reçoivent en effet beaucoup de requêtes de citoyens qui veulent savoir quand les services pompiers vont passer. Elles leur demandent dès lors de patienter et de ne pas non plus appeler le 1722 pour demander cette information.