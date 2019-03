Indian Wells: Elise Mertens se hisse en quarts du double après sa défaite en simple

Elise Mertens, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, s’est qualifiée pour les quarts de finale du double au tournoi WTA Premier d’Indian Wells, ce dimanche en Californie.

Mertens, éliminée quelques heures plus tôt au troisième tour du simple par la Chinoise Qiang Wang (WTA 18), s’est imposée 5-7, 6-3, 11/9 après 1h31 de match. Mertens et Sabalenka défieront, pour une place dans le dernier carré, Kaitlyn Christian et Asia Muhammad. Les deux Américaines ont profité du forfait des Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro pour progresser dans le tableau.

Quant à Kirsten Flipkens, qui disputait le double avec la Suédoise Johanna Larsson, elle a été battue en deux sets, 7-6 (5), 6-3 par la Croate Darija Jurak et la Roumaine Raluca Olaru. Samedi, ‘Flipper’avait quitté le tournoi en simple, évincée par l’Américaine Danielle Collins (WTA 25) en deux sets.

Ysaline Bonaventure (WTA 144) est la dernière Belge en lice dans le désert de Palm Springs. La Stavelotaine, 24 ans et issue des qualifications, affrontera ce lundi la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 5) au 3e tour du simple.