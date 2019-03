D2 amateurs: Figys quitte Rebecq, qui scoute à… Walhain. De Reymaeker et Meerpoel arrivent

La direction rebecquoise prépare déjà la saison prochaine depuis plusieurs semaines.

Après Anthony Lorenzon, c’est le milieu offensif Gil Figys qui a annoncé son départ de Rebecq. Le joueur a signé à Londerzeel, club de D2 amateurs néerlandophone.

Il s’agit de deux mauvaises nouvelles, vu l’apport des deux garçons sur le plan offensif. La direction rebecquoise a toutefois déjà annoncé la prolongation des contrats d’Herbecq, Wallaert, Di Vita, Oliveira et Delsanne.

Elle est également parvenue à trouver un accord avec Quentin Meerpoel (26 ans), actif à Couvin, et d’Andrew Reymaeker (Ganshoren), qui devrait être la doublure de Damien Lahaye, qui a décidé de prolonger l’aventure à Rebecq.

Rebecq sur deux joueurs de Walhain ?

Enfin, on signalera que Frédéric Stilmant et Samuel Remy, les T1 et T2 rebecquois, étaient aux Boscailles à Walhain – Couvin dimanche, alors que Rebecq a déjà affronté deux fois le Wallonia et Couvin. Selon nos informations, ils étaient en tribunes pour visionner Rosy et Célestine, les deux éléments walhinois, en vue de la saison prochaine.