Quatre premiers radars seront activés ce vendredi

Les deux radars de la rue de Menin, celui de la rue de Roubaix et celui de la chaussée de Dottignies seront susceptibles de flasher à partir de ce vendredi.

Les neuf mâts sont installés depuis plusieurs semaines sur l’entité mouscronnoise. Il ne manquait plus que les boîtiers d’accueil des deux cinémomètres (les appareils photo, pour faire simple) qui «tourneront» d’un point à un autre.

Pour rappel, vous ne saurez jamais si le radar sera apte à flasher ou non puisqu’il sera impossible de voir dans quels boîtiers seront dissimulés les deux appareils. Vous ne verrez jamais non plus de flash, de jour comme de nuit, puisque les clichés sont pris par infrarouges.

La Ville et la police ont indiqué ce lundi matin que les quatre premiers radars seraient mis en fonction ce vendredi, à savoir les deux de la rue de Menin, celui de la rue de Roubaix et celui de la chaussée de Dottignies.

Les cinq autres dépendant des voiries régionales - trois au boulevard des Alliés, un à la Grand-rue et un à la chaussée de Lille - seront mis en activité plus tard.

