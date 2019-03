VIDÉO | Gros dunk, caviars et triple-double: Retin Obasohan régale en NBA G-League

Dans l’antichambre de la NBA, Retin Obasohan continue d’affoler les compteurs. Cette nuit, l’Anversois a réalisé un triple-double.

15 points, 12 assists, 11 rebonds et 3 interceptions en 28 minutes: Retin Obasohan était «on fire» hier soir en NBA G-League.

Face aux Texas Legends, les NAZ Suns ont déroulé et se sont imposés de 30 unités (135-105).

Devenu titulaire indiscutable, le Belgian Lion Obasohan n’en finit plus d’impressionner. Ses dunks athlétiques et ses caviars font des ravages.

Cinq jours après avoir battu son record de points en carrière en NBA G-League avec 24 unités, il vient donc de réaliser un triple-double cette nuit et rentre dans l’histoire des Northern Arizona Suns. Il est devenu le deuxième joueur des NAZ Suns à réussir un triple-double, à savoir une performance individuelle dans lequel un joueur enregistre au moins dix unités dans trois catégories de statistiques.

.@Oballsohard became the second player in team history to achieve a triple-double!



15 pts | 12 asts | 11 rebs | 3 stls pic.twitter.com/R0CnNqTO4n