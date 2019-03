VIDÉO | Genappe - Cr. Schaerbeek: 5 minutes pour tuer le match

Dans ce duel entre troisièmes (en partant du bas et en partant du haut), l'opposition a vite tourné court. Après 5 minutes de jeu, la messe était dite et le score affichait déjà 0-2...

Buts: Gajanovic (1' et 5', 0-1 et 0-2, sur pen.)

GENAPPE: Starquit, Busselot, Bongiovanni, Charlier (63' Courtain), Petiau, Paquet, Moureau, Mendonça, Brichart (74' Resmond), Jamotte (59' Baketou), Huby.

Début de match catastrophique pour Genappe qui encaisse sur une mauvaise relance dans l’axe et une faute dans le rectangle, après à peine cinq minutes. «On savait que le Crossing allait nous mettre directement sur pression, cette équipe était au moins un cran au-dessus à nouveau. Le point positif, c’est qu’on ne s’est pas effondré et on a fait preuve de caractère. Il faudra s’appuyer sur cette mentalité pour aller au Sporting de Bruxelles, le match de la dernière chance», estime Mickaël Ghion, le coach genappien.