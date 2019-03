Décès de Jed Allan, acteur de «Beverly Hills» et «Santa Barbara»

L’acteur Jed Allan, qui a notamment joué dans les séries «Beverly Hills» et «Santa Barbara», est décédé ce 9 mars, à 84 ans.

Quelques jours seulement après le décès de Luke Perry, c’est un autre acteur de «Beverly Hills 90210» qui nous a quittés: Jed Allan, qui interprétait Rush, le père de Steve Sanders dans la série, «est mort paisiblement, entouré de sa famille», selon les mots de son fils sur Facebook.

L’acteur avait également joué dans «Santa Barbara», entre 1986 et 1993, et dans «Days of Our Lives» (Des jours et des vies) entre 1971-1985.

«Si triste d’apprendre que nous avons perdu un autre membre de 90210. J’ai eu le plaisir de travailler avec Jed Allan de 1994 à 1999, […] il va nous manquer», écrit Ian Ziering, qui jouait son fils dans «Beverly Hills», sur son compte Instagram.