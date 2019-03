Indian Wells: Serena Williams stoppée par des vertiges

Serena Williams, en proie à des vertiges, a dû jeter l’éponge face à Garbine Muguruza au troisième tour du tournoi de tennis WTA Premier d’Indian Wells, ce dimanche en Californie.

Tout avait pourtant bien commencé pour Serena Williams: dans un nouveau duel d’anciennes N.1 mondiales, elle avait pris d’emblée le service de son adversaire espagnole pour mener 3-0.

Mais l’Américaine s’est rapidement effondrée et a perdu six jeux de suite pour concéder la première manche (6-3), à la plus grande stupéfaction des spectateurs du Stadium 1.

Elle a alors fait appel au médecin du tournoi. Après cette consultation-express, elle a repris la partie, avant d’abandonner après avoir perdu le premier jeu de la seconde manche.

Les organisateurs ont d’abord indiqué qu’elle souffrait d’un virus, sans donner plus de détails. Ils ont ensuite publié un communiqué dans laquelle l’ancienne N.1 mondiale, âgée de 37 ans, a expliqué qu’elle «ne se sentait pas bien avant le début de la rencontre».

«C’était de pire en pire au fil du match, je ressentais des vertiges et une forte fatigue. Le score peut laisser penser que j’ai bien débuté ce match, mais je n’étais pas bien physiquement», a détaillé la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem.

Serena Williams a conclu ce communiqué en donnant rendez-vous à Miami, le prochain rendez-vous important au calendrier qui débute le 20 mars.

Depuis son retour sur le circuit féminin après avoir donné naissance à sa fille Alexis Olympia en septembre 2017 et avoir récupéré d’une nouvelle embolie pulmonaire, Serena Williams n’a toujours pas remporté de titre et son palmarès reste bloqué à 72 titres.

Elle a disputé deux finales, dans des tournois du Grand Chelem, à Wimbledon 2018 et l’US Open 2018, perdues respectivement face à l’Allemande Angelique Kerber et à la Japonaise Naomi Osaka.

La cadette des sœurs Williams, désormais 10e au classement WTA, avait été éliminée en quarts de finale de l’Open d’Australie, son seul tournoi de l’année jusque là.