VIDÉO | Aische - Wavre 3-0: Mauvaise soirée pour Wavre

Wavre n’a pas bien géré la deuxième mi-temps face à une équipe qui n’a rien lâché. S’Jongers a dû sortir pour blessure.

Arbitre: Hermanns

Cartes jaunes: El-Filahi, Edras Tshanga, Macalli, Marrazza, Joannes.

Buts: Samouti (1-0, 8e), Macalli (2-0, 37e), Salime (3-0, 92e).

AISCHE: Prevot, Fournier, Bonomini (36e Salime), Macalli, Samouti, Marrazza (89e Tonneau), Joannes, Detienne, Delvigne, Gaziaux, Michels (77e Piret).

WAVRE: St Jongers (67e Maricosu), El-Fihali (75e Kankonda), Duhem, Achie, Goy, Guilmot, Edras Tshanga, Leblois, Zeroual, Kamara, Alcazar.

Comme ils en ont pris la bonne habitude à domicile lors des dernières rencontres, les Hesbignons imposaient d’emblée une pression sur l’adversaire aidé, il faut bien l’avouer, par un vent favorable. Des éléments qui empêchaient les Wavriens de ressortir et sans deux réflexes de St Jongers, le marquoir aurait déjà pu évoluer après 5 minutes suite à des essais de Bonomini et Detienne.

Mais la défense visitée ne tenait pas bien longtemps car Samouti y allait d’un essai gagnant après neuf minutes de jeu (1-0). Wavre réagissait suite à un coup franc dévié qui aboutissait dans les pieds de Kamara et dont la reprise était déviée par Prevot. Le pressing aischois se poursuivait et Macalli, lancé sur la droite, trompait St Jongers d’un tir croisé imparable (2-0).

Lors d’une deuxième mi-temps pas trop bien gérée par les Wavriens qui bénéficiaient cette fois d’un vent favorable, Aische se permettait de rater un nombre invraisemblable d’occasions, notamment via l’infortuné Thomas Macalli. Ce dernier ratait l’immanquable devant le but vide dès la reprise avant de manquer par la suite de précision devant les deux gardiens adverses, St Jongers devant céder sa place à Maricosu suite à un contact avec Macalli. Alors que Prevot faisait le boulot devant Alcazar, Salime plantait le troisième but d’un beau tir croisé à l’entrée du rectangle.