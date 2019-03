Mario Balotelli crucifie Nice, Lille se frotte les mains

C’était écrit. Mario Balotelli a marqué contre son ancien club, Nice, pour donner la victoire à Marseille (1-0). Lille, 2e, a passé un beau dimanche à Saint-Étienne: sa victoire (1-0) repousse Lyon à sept points derrière après la 28e journée de Ligue 1.

Sale journée donc, pour l’OL, 3e, puisque l’OM, 4e, revient à trois points des Lyonnais…

«Super Mario» abat les «Aiglons»

Évidemment. C’est «Balo», qui, de la tête, marque dans un match pas comme les autres. L’Italien, muet avec Nice, a donc inscrit maintenant cinq buts en sept matches avec l’OM. Le colosse devient même «le 1er joueur de Marseille à marquer lors de ses 4 premiers matches à domicile en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons» écrit le statisticien Opta sur Twitter.

Et voilà l’OM 4e, à trois unités du podium. Cela fait donc six matches maintenant que l’équipe de Rudi Garcia n’a plus perdu. «Super Mario» est décidément la bonne pioche du mercato hivernal.

Totalement intégré, il a célébré son but en s’asseyant sur la pelouse pour un «pierre-feuille-ciseaux» avec Florian Thauvin.

Son ex-coach Patrick Vieira aurait aimé le voir avec la même efficacité quand il portait le maillot niçois avant cet hiver. Mais le technicien ne lui en veut pas trop et a même enlacé son ancien joueur avant le match.

Bye bye l’OL

Les Lyonnais, 3es, avaient la tête des mauvais jours après leur nul à Strasbourg samedi (2-2). Ils grimacent encore plus dimanche en voyant Lille prendre le large.

«L’écart est important, salue le coach nordiste Christophe Galtier. Si nous sommes sérieux jusqu’au bout, nous aurons peut-être l’occasion de jouer une coupe d’Europe. Si nous sommes des morts de faim, en acceptant l’exigence de tous les jours, nous nous battrons pour le podium».

«Nous allons tout faire pour terminer 2e. C’est la vérité», promet José Fonte, défenseur de Lille.

Pour rappel, les deux premiers de L1 se qualifient directement pour la Ligue des champions, le 3e doit franchir le 3e tour préliminaire.

Les Dogues peuvent une nouvelle fois dire merci à l’inévitable Nicolas Pépé, qui inscrit son 17e but en L1 de la saison et revient à égalité sur Edinson Cavani, 2e meilleur buteur (derrière Kylian Mbappé, 24 buts).

Les Verts ont passé une sale après-midi. Outre la défaite, Wahbi Khazri et Mathieu Debuchy ont été exclus.

A noter – ce qui ne va pas calmer les débats autour de la VAR – que l’assistance vidéo à l’arbitrage a été désactivée dans ce match en raison de soucis techniques…

Rennes a du caractère

«C’est une belle semaine» savoure le coach rennais Julien Stéphan. Après sa belle performance contre Arsenal en Ligue Europa (3-1), Rennes a retrouvé le championnat contre Caen et s’impose sur le même score. Et quel panache! Ca a mal commencé, pourtant, quand Casimir Ninga a passé en revue la défense bretonne pour ouvrir le score d’une superbe frappe. Mais Benjamin Bourigeaud, un des bourreaux des Gunners, a permis au Stade Rennais de revenir au score en supériorité numérique après l’exclusion de Yoël Armougom, montrant la voie à Adrien Hunou et Mbaye Niang.