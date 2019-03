Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

Un barrage de police forcé par un automobiliste en fuite, des produits wallons aux saveurs chinoises et un dernier représentant de la Belgique dans Top Chef. Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 11 mars.

1

Un automobiliste en fuite force un barrage de police

Un automobiliste en fuite a forcé un barrage de police, ce dimanche à Cul-des-Sarts. Il a ensuite pris la direction de la France où les forces de l’ordre ont perdu sa trace.

+ À DÉCOUVRIR| En fuite, un automobiliste force un barrage de police

2

Horecatel: des produits wallons à la sauce chinoise

Un chef chinois de Gosselies a été nommé ambassadeur de cette édition 2019 du salon Horecatel, avec des assiettes mêlant l’Asie et la Wallonie.

+ À DÉCOUVRIR| Tien-Chin Chi, ambassadeur du salon Horecatel à Marche

3

Top Chef: encore un représentant de la Belgique

Après l’élimination de Sébastien, Paul et Ibrahim, la Belgique semblait avoir disparu du concours Top Chef. C’était sans compter sur Samuel Albert, le chef de l’ambassade de Belgique à Tokyo, qui semble bien décidé à porter haut le drapeau noir-jaune-rouge.

+ À DÉCOUVRIR| Samuel, chef de l'ambassade de Belgique au Japon: «Je représente la Belgique»

4

A-t-on crié au loup trop vite ?

Un loup a-t-il attaqué, la semaine dernière, un troupeau à La Roche-en-Ardenne, tuant une brebis et en blessant deux autres? Cette hypothèse, voire affirmation pour certains, a été largement commentée. Cependant, a-t-on crié au loup trop vite?

+ À DÉCOUVRIR| A-t-on crié au loup trop vite du côté de La Roche ?

5

DIAPO| Frayeurs pendant le grand feu

Le plus grand des feux a brûlé ce samedi à Falisolle. Et les spectateurs ont eu chaud, très chaud.

+ À DÉCOUVRIR| Grand feu de Falisolle: les cendres ont causé des frayeurs

6

«28 jours pour changer les règles»

16 252 protections périodiques ont été récoltées pour les femmes en difficulté dans le cadre de l'opération «28 jours pour changer les règles». Une opération osée mais nécessaire.

À DÉCOUVRIR| 16 252 protections périodiques récoltées pour les femmes défavorisées

7

Achat en ligne: René a perdu 546 euros

Vous êtes de plus en plus nombreux à effectuer vos achats en ligne. Parce que c’est facile, rapide et souvent plus avantageux… sauf quand ça dérape. René a perdu plus de 500€ en achetant un smartphone sur amazon.de.

+ À DÉCOUVRIR| Comment René a perdu 546 euros en achetant un smartphone

8

Un 100e rallye mondial difficile pour Neuville

S’il a réussi à limiter les dégâts après sa crevaison de vendredi au Mexique, Thierry Neuville s’attendait à un autre résultat pour son 100e rallye mondial.

+ À DÉCOUVRIR| Thierry Neuville limite les dégâts au Mexique: «J’avais compris dès vendredi»

9

Un rôle sur-mesure pour Sandrine Kiberlain

Lisa Azuelos filme Sandrine Kiberlain en pleine crise de nostalgie maternelle dans la comédie «Mon bébé», où le départ de Jade, la petite dernière, angoisse Héloïse, maman célibataire profondément attachée à ses enfants.

+ À DÉCOUVRIR| Sandrine Kiberlain: «On n’aime jamais trop ses enfants»

10

Les temps forts de la Pro League en vidéos

Le doublé de Renaud Emond avec le Standard, la qualification du Sporting d’Anderlecht, les adieux d’Alejandro Pozuelo, Mouscron toujours invaincu en 2019, la nouvelle casquette des Pandas: revivez les temps forts de la 29e journée de Pro League

+ À DÉCOUVRIR| Le but incroyable de Nastic, Emond et Kums en héros, Pozuelo sifflé pour ses adieux, Mouscron réduit à 9