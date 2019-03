Météo - Temps variable, venteux, frais et avec des giboulées pour débuter la semaine

(Belga) Le temps sera variable, assez venteux et frais avec des giboulées ce lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il restera ensuite très changeant les jours suivants, avec des passages pluvieux parfois séparés de giboulées. Le vent et la fraîcheur seront toujours au programme.

Ce lundi, le temps sera variable et assez venteux avec quelques giboulées. Un coup de tonnerre restera possible. En Ardenne, il s'agira parfois de quelques chutes de neige fondante ou de neige. L'IRM émet dès lors une alerte jaune aux conditions glissantes sur les hauteurs en provinces de Liège, Namur et Luxembourg jusque 11h00. L'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest et le ciel aura tendance à se dégager. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans l'ouest du pays. Le vent d'ouest à nord-ouest sera assez fort dans l'intérieur des terres, avec des pointes de 70 km/h. Le long du littoral, il sera fort à très fort de nord-ouest avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Ce soir et cette nuit, le temps deviendra temporairement plus calme avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera depuis l'ouest avec l'arrivée des premières faibles pluies au littoral en fin de nuit. Les minima varieront de -1 à +5 degrés. Mardi, le temps sera très nuageux avec d'abord de faibles pluies intermittentes. Dans le courant de l'après-midi et de la soirée, les pluies se renforceront depuis l'ouest au passage d'un front froid. Les maxima se situeront entre 5 ou 6 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera bien présent, assez fort ou fort et à la mer même parfois très fort, avec des rafales de 60 à 80 km/h. (Belga)