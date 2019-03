Groen veut un ministre du Climat qui coordonne la politique de tout le pays

(Belga) Groen plaide pour la désignation d'un ministre qui coordonnerait la politique énergétique et climatique en Belgique et veillerait à une coopération véritable entre les différents ministres compétents dans ce domaine.

Les écologistes flamands s'appuient sur les résultats d'une étude commandée à Ivox et réalisée en Flandre dont il ressort que le nord du pays veut plus de coopération, analysent-ils. Il en va ainsi de l'idée d'une circonscription fédérale (soutenue par 63,9% des répondants) ou d'un seul ministre de l'Energie et du Climat (83,1%). Est-ce à dire que les Verts plaident en faveur d'une refédéralisation des compétences liées à l'énergie et au climat? "Si aujourd'hui ou demain, il y a une grande réforme de l'Etat, ces compétences peuvent être rassemblées. Mais une grande réforme de l'Etat, ce n'est pas notre premier objectif. Nous voulons arrêter avec ces 4 ministres qui travaillent chacun dans leur coin, il faut un ministre qui coordonne. La manière d'y arriver est moins importante que le résultat", a souligné le chef de groupe, Kristof Calvo. Le parti se déclare favorable à une réflexion ouverte et approfondie sur la liste des articles de la Constitution à réviser sous la prochaine législature. (Belga)