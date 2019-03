(Belga) Dix-neuf hommes qui voyageaient à bord d'un autocar dans le nord-est du Mexique ont été enlevés jeudi par des hommes armés et on est sans nouvelles d'eux depuis, ont annoncé les autorités dimanche.

L'enlèvement, qui n'a pas été revendiqué, s'est produit alors que l'autocar se rendait du port de Tampico vers la ville de Ciudad Reynosa, dans l'Etat de Tamaulipas, limitrophe des Etats-Unis, selon un rapport de la police locale. Des hommes armés circulant à bord de quatre véhicules ont contraint l'autocar à s'arrêter dans la région de San Fernando, une des zones les plus dangereuses du Tamaulipas. Quatre hommes masqués et armés sont montés à bord, "ont fait descendre 19 passagers de sexe masculin, les ont fait monter dans leurs véhicules et ont quitté les lieux pour une destination inconnue", indique le rapport de la police. Les 22 autres passagers de l'autocar sont arrivés sains et saufs à leur destination, d'après des informations de presse. Selon les autorités, des groupes criminels du Tamaulipas enlèvent des hommes circulant sur les routes pour les contraindre à se joindre à eux. Plus de 40.000 personnes sont portées disparues au Mexique, selon les chiffres officiels, des disparitions liées dans de nombreux cas au trafic de drogue. Le Tamaulipas est l'un des Etats mexicains où est déclaré le plus grand nombre de disparitions. Deux cartels de la drogue, celui du Golfe et celui des Zetas, sont actifs dans cet Etat du nord-est, frontalier du Texas. Ces deux cartels ont été affaiblis ces dernières années par des arrestations de leurs chefs, ce qui a favorisé l'émergence d'autres groupes criminels.