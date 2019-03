Conflit au Yémen - Des miliciens yéménites suspectés d'avoir violé des enfants

(Belga) Des garçons, âgés de huit à seize ans, ont été violés dans une ville assiégée du Yémen en guerre, a rapporté lundi l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, précisant que les suspects sont des miliciens.

L'ONG a affirmé avoir recueilli des preuves faisant état de viols sur trois garçons et d'une agression sexuelle sur un quatrième, commis dans la ville de Taëz (sud-ouest), aux mains des forces progouvernementales et assiégée par les rebelles Houthis. Les familles respectives des quatre garçons ont indiqué à Amnesty que leurs fils avaient été agressés au cours des huit derniers mois, notamment dans une mosquée. Elles ont affirmé avoir rapporté ces agressions au service d'enquêtes criminelles de Taëz, selon Amnesty, mais aucune mesure juridique n'a été prise par les autorités locales. "Les viols et agressions sexuelles commis dans un contexte de conflit armé sont des crimes de guerre", a dénoncé la directrice régionale d'Amnesty pour le Moyen-Orient, Heba Morayef. "Les commandants qui échouent à stopper de tels actes odieux peuvent eux-mêmes être responsables de crimes de guerre", a-t-elle poursuivi. Une mère a indiqué à l'ONG que son fils de huit ans avait été violé à deux reprises en 2018 dans une mosquée, par deux hommes, dont le fils d'un imam lié à Al-Islah, un parti proche de la confrérie des Frères musulmans et de l'Arabie saoudite. (Belga)