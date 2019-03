Gilets jaunes - France: une vidéo montre un "gilet jaune" à terre recevant de multiples coups de matraque

(Belga) Une vidéo tournée samedi lors d'une manifestation des "gilets jaunes" organisée en Bretagne (Quimper) montre un manifestant à terre, frappé à de multiples reprises à coups de matraque par un gendarme mobile.

Visionnée près de 700.000 fois sur les réseaux sociaux, cette vidéo montre les forces de l'ordre qui semblent vouloir évacuer d'un pont un "gilet jaune" au moment où des heurts éclatent en fin de manifestation, le frappant à deux reprises à la tête, puis sur les doigts, avec des jets de grenades lacrymogènes en arrière plan. Mais le jeune homme, dénommé Max Barré, se plaque sur la rambarde du pont et s'y accroche. Un gendarme le frappe alors avec une matraque sur le dos à neuf reprises, entouré de deux autres gendarmes dont un maintient sa tête, avant de s'en aller. La vidéo ne montre pas les raisons de l'intervention. "Je traversais le pont pour retrouver des collègues de l'autre côté quand ils (les gendarmes, NDLR) m'ont couru après. Ils m'ont attrapé à l'épaule et j'ai perdu l'équilibre, je me suis accroché à la rambarde, je ne pensais à rien", raconte à l'AFP le "gilet jaune" de 25 ans. "Ils ne m'ont rien dit, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'étais dans ma bulle, j'ai été frappé sans raison", a ajouté Max, qui se dit blessé légèrement, avec de multiples hématomes. Le chauffeur routier de profession, qui avait déjà reçu une balle de LBD (lanceur de balle de défense) dans le visage lors de la manifestation quimpéroise du 17 novembre, envisage de porter plainte. Il n'a pas été interpellé samedi par les forces de l'ordre. Contactée par l'AFP, la préfecture du Finistère n'a pas souhaité faire de commentaire. Dans un communiqué publié samedi, elle avait fait état de neuf interpellations, et condamné l'action de "nombreux casseurs provenant de départements voisins". (Belga)