Défaite d’Elise Mertens face à la Chinoise Wang à l’Indian Wells

Elise Mertens a chuté en seizièmes de finale (3e tour) du tournoi de tennis WTA Premier d’Indian Wells, dimanche dans le désert californien.

Sur le ciment de cette compétition dotée de 9.035.428 dollars, la Limbourgeoise de 23 ans, 16e mondiale, a cédé au terme de trois manches acharnées 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-3 et 2h52 de jeu au détriment de la Chinoise Qiang Wang, 18e mondiale. Celle-ci avait éliminé Mertens au 2e tour dans ce même tournoi l’an dernier. La Belge, qui a laissé filer de nombreuses occasions tout au long du match, a concédé sa 3e défaite en autant de rencontres face à Qiang Wang.

Servant pour le gain du premier set à 4-5, Mertens n’avait pu conclure. Pire, dans le jeu décisif elle mena 0/4 avant de céder 7 points et le set. La N.1 belge a encore laissé passer sa chance dans la manche suivante. Menant 1-4 et 2-5, elle n’a pas réussi à conclure sur sa mise en jeu à 5-3 ni à 5-4, galvaudant au passage deux balles de sets, une dans chaque jeu. Poussée au jeu décisif, Mertens a de nouveau mené 0/4 et n’a plus laissé filer sa chance pour conclure le set à son avantage 4/7 après 2h12 de jeu. La fatigue marqua le début du 3e set avec trois breaks en autant de jeux de service. Malgré son break d’avance (1-3), Mertens n’a pu éviter le retour de son adversaire qui sur sa lancée a filé à 5-3 avant de conclure.

Seizième tête de série à Indian Wells, Mertens avait été dispensée de premier tour. Dans le 2e, vendredi, elle n’avait laissé aucune chance à l’Américaine Amanda Anisimova (WTA 67) 6-4, 6-2.

Désormais seule autre Belge encore présente en simple, Ysaline Bonaventure (WTA 144) jouera sa rencontre du 3e tour lundi contre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 5).

En double, Mertens et Flipkens, respectivement associées à Johanna Larsson et Aryna Sabalenka, disputeront leur deuxième tour plus tard dans la journée.