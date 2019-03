Josef Newgarden remporte la première course de la saison à St. Petersburg

L’Américain Josef Newgarden (Penske) a remporté dimanche le Grand Prix de Firestone, première course de la saison 2019 du championnat automobile IndyCar, disputé à St. Petersburg en Floride.

Newgarden, 28 ans, sacré champion en 2017, a devancé le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi), quintuple champion IndyCar et lauréat l’an dernier, au terme des 110 tours de course. L’Australien Will Power (Penske), parti en pole position et dernier vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, a complété le podium.

Newgarden décroche la 11e victoire de sa carrière en IndyCar.

L’Australien Will Power (Penske), parti en pole position et dernier vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, complète le podium.

Le Français Sébastien Bourdais (Dale Coyne) en quête d’un troisième succès d’affilée sur le circuit floridien a dû abandonner après un problème mécanique au 13e tour.

La prochaine étape du Championnat IndyCar aura lieu le 24 mars à Austin au Texas sur le circuit des Amériques..