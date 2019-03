Slimane tête d'affiche de la cinquième édition du Yes2DayLand Festival

Slimane sera la tête d'affiche de la 5e édition du Yes2DayLand Festival d'Aywaille, ont annoncé dimanche soir les organisateurs sur leur page Facebook. L'événement, qui se déroulera du 30 août au 1er septembre, accueillera également lors de la soirée inaugurale Léa Paci et Boulevard des Airs.

Elle proposera aussi un hommage à Daniel Balavoine ainsi qu'un DJ set d'Oli Soquette pour terminer cette première soirée haute en couleur. La venue de Slimane, vainqueur de The Voice France, saison 5, devenu depuis coach dans la version belge, ravit manifestement déjà les fans avant même la mise en vente des places.

La journée du samedi sera comme à l'accoutumée lancée par un double spectacle pour les enfants avec les Fancy Fées et Déménageurs avant une soirée sous le sceau du cover avec la présence de Katy Cats (Katy Perry), Black City (Indochine), Coldplayed (Coldplay) et enfin Jackson One, tribute de Michaël Jackson. Une façon de commémorer les 10 ans de la disparition de la star de la pop. Mister Cover clôturera la soirée.

Le dimanche, place à la Holi Color, rendez-vous devenu incontournable au fil des ans avec, entre autres DJ Daddy K et DJ Denix derrière les platines.

Le festival grandit lentement mais surement puisque le rendez-vous musical d'Ourthe-Amblève avait franchi pour la première fois, en 2017, la barre des 10.000 festivaliers grâce à la présence de Mustii, Mosiman et Henri PFR. Cette année-là, l'événement avait même doublé sa fréquentation.

L'asbl "Kin Porte Le Projet", créée en 2014 et organisatrice de l'événement, a pu constituer grâce à la dernière édition un fond d'intervention de 6.000 euros réinjectés dans des projets culturels des écoles de l'entité.