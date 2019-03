David Goffin battu d’entrée à l’Indian Wells

David Goffin a effectué son apparition dimanche au Masters 1000 d’Indian Wells, épreuve ATP sur surface dure dotée de 9.314.875 dollars jouée en Californie, au stade du 2e tour.

Le Liégeois de 28 ans était dispensé de premier tour dans le désert californien grâce à son statut de 20e tête de série que lui conférait sa place de 21e joueur mondial au classement ATP. Opposé au qualifié serbe Filip Krajinovic (ATP 113), le N.1 belge n’a pas réussi à faire mieux qu’en 1/8e de finale du tournoi ATP250 de Montpellier, il y a un mois. Il s’est incliné contre le Belgradois de 27 ans en deux manches 6-3 et 6-3 et moins d’une heure et demie de jeu.

Ce premier Masters 1000 de l’année, où il avait atteint des demi-finales en 2016 et où il était absent il y a douze mois en raison de sa blessure à l’oeil survenue au tournoi de Rotterdam, marque le début de sa nouvelle collaboration avec le coach Thomas Johansson. Le Suédois de 43 ans a succédé à Thierry Van Cleemput qui avait mis fin à ses fonctions à l’issue du parcours de Goffin à l’Open d’Australie (3e tour) fin janvier à Melbourne.