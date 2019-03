Sébastien Ogier remporte le Rallye du Mexique, Thierry Neuville 4e

Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3) a remporté, pour la cinquième fois, le Rallye du Mexique, 3e manche du championnat du monde des rallyes (WRC), dimanche dans l’État de Guanajuato, dans le centre du Mexique. Thierry Neuville (Hyundai i20) a pris la 4e place.

Sébastien Ogier a décroché sa 46e victoire en WRC en devançant de 30.2 l’Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris) et de 49.9 le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta). Neuville, qui a été retardé par une crevaison vendredi, termine au 4e rang à 1:27 d’Ogier.

Trois spéciales étaient au programme de la dernière journée dimanche. Ott Tänak s’est adjugé les 19e et 20e spéciales, à chaque fois devant Ogier. Thierry Neuville s’est classé 3e de l’ES19 et 4e de l’ES 20. Ogier a ensuite enlevé la dernière spéciale, la Power Stage de Las Minas, devant le Britannique Kris Meeke (Toyota Yaris) et Thierry Neuville.

Ott Tänak reste leader du championnat du monde avec 65 points, devant Ogier (61) et Neuville (55).

La prochaine manche du championnat du monde aura lieu en Corse du 28 au 31 mars.