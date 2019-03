Dries Mertens et Naples évitent la défaite de justesse face à Sassuolo

Le Napoli a dû se contenter d’un point sur la pelouse de Sassuolo dimanche lors de la 27e journée de Serie A.

Les Napolitains ont partagé 1-1 et perdent encore des points sur la Juventus après la défaite 1-2 face à la Vieille Dame lors du choc de la semaine dernière. Naples compte désormais 18 points de retard sur la tête et plus que six d’avance sur l’AC Milan, 3e.

Comme jeudi en Europa League, Dries Mertens a débuté la rencontre. Mais contrairement à sa prestation face à Salzbourg, le Diable rouge a paru moins impliqué dans le jeu des siens. Le Sassuolo a mené au score après 53 minutes grâce à un but de Domenico Berardi. Fautif en manquant un penalty face à la Juventus la semaine dernière, Lorenzo Insigne s’est partiellement racheté en égalisant à la 86e d’une frappe enroulée.

Désormais largué en championnat et éliminé en Coupe d’Italie, Naples peut se concentrer sur l’Europa League. Jeudi prochain, il recevra Salzbourg pour défendre l’avance de trois buts (3-0) acquise lors du huitième de finale aller de la compétition.