Après l’élimination, les supporters du PSG très en colère

Les Ultras, plus fervents supporters, autorisés au Parc des Princes pour la reprise de l’entraînement du PSG après le fiasco européen, ont crié leur colère avec insultes et fumigènes dimanche après-midi.

Dans la matinée, Kylian Mbappé avait tenté d’apaiser la situation en assurant rester au PSG la saison prochaine.

Le premier entraînement après l’élimination en Ligue des champions, programmé dimanche après-midi au Camp des Loges, en région parisienne, a finalement été déplacé au Parc des Princes, dans la capitale, comme l’a révélé le site du journal L’Equipe.

Un lieu plus facile à sécuriser alors que des tags «Honteux! Sans couille», «Respectez-nous!» ont été découverts vendredi devant le Camp des loges à Saint-Germain-en-Laye.

Les joueurs du PSG sont arrivés au Parc sous les cris des fans furieux: «Aujourd’hui, c’est l’heure des comptes les gars!»

L’entraînement de dimanche n’était pas ouvert à la presse, ni au public, mais une centaine d’ultras du PSG ont été autorisés à entrer au Parc avec leurs cartes d’abonnés. Huées, explosions de pétards, craquage de fumigènes et insultes ont suivi et résonné à l’extérieur de l’enceinte sportive pendant la session d’exercice.

«Thiago Silva et Marquinhos ont alors pris un micro au pied de la tribune Auteuil pour présenter des excuses et tenter d’entamer un dialogue, rapporte le quotidien Le Parisien. En vain. Leurs excuses ont été couvertes par les cris et les injures. Le calme est ensuite revenu».