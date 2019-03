ManU défait par Arsenal qui ravit la quatrième place

Manchester United a subi sa première défaite en Premier League depuis qu’il évolue sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer.

Les Red Devils se sont inclinés 2-0 à l’Emirates Stadium face à Arsenal et interrompent leur série positive de douze matches sans défaite. L’équipe de Romelu Lukaku, titulaire et présent 90 minutes, perd ainsi sa 4e place au classement de Premier League au profit des Gunners.

Bien dans le vif du jeu en première période, Lukaku a montré qu’il était en forme en donnant pas mal de fil à retordre aux défenseurs d’Arsenal. Auteur de trois doublés lors de ses trois derniers matches, l’avant-centre des Diables Rouges a cette fois-ci manqué de réussite lorsqu’il a envoyé le ballon sur la barre transversale (9e) et qu’il a buté sur un tout bon Bernd Leno (35e). Mieux dans son match, Arsenal a logiquement mené au score dans cette rencontre grâce à Granit Xhaka dont la frappe à la trajectoire flottante a trompé De Gea (12e). Auteur également d’une deuxième frappe sur le cadre avec Fred (19e), Manchester United a bien tenté de renverser la situation dans les 45 dernières minutes mais n’est jamais parvenu à se montrer aussi dangereux qu’en première période. Constant dans son effort, Arsenal a bien géré la rencontre et a pu compter sur un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang pour se mettre à l’abri (69e).

Les Gunners (60 pts) sont ainsi revenus à une seule longueur de la troisième place occupée par Tottenham alors que Manchester United est 5e avec 58 points, un de plus que Chelsea.

– Pays-Bas -

Alessandro Ciranni et Marco Ospitalieri ne sont pas montés au jeu lors de la défaite 4-0 de Sittard face à l’Ajax lors de la 25e journée d’Eredivisie. Qualifiés brillamment pour les quarts de finale de Ligue des Champions au détriment du Real Madrid mardi, les Ajacides ont facilement disposé de leurs adversaires grâce à des buts de Tadic (4e et 85e) et Neres (27e et 63e). Dario Van den Buijs était quant à lui sur la pelouse et a joué 90 minutes avec Heracles qui a partagé 1-1 face au FC Emmen. Stijn Wuytens n’a en revanche eu aucune minute de temps de jeu lors du partage 0-0 entre Alkmaar et Zwolle.

Au classement, Alkmaar est 4e (44 pts) tandis que Heracles occupe la 7e position (36 pts) et que Sittard est 15e (26e).