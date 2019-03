Anvers bat Ostende et remporte la Coupe de Belgique

Anvers a remporté la Coupe de Belgique de basket messieurs en battant Ostende 76-70 en finale dimanche à Forest-National.

Les Giants ont ainsi mis un terme à l’hégémonie d’Ostende, qui avait enlevé les six dernières éditions de la Coupe, ainsi que les sept derniers titres de champion de Belgique.

Anvers a dominé le match dès le début, menant 20-12 après 10 minutes et 39-28 à la mi-temps. Les troupes de Roel Moors, emmenées par les 17 points d’Ismael Bako et les 15 de Tyler Kalinoski, poursuivaient leur domination après le repos et s’imposaient avec 6 points d’avance, malgré les 21 points plantés par Loic Schwartz, meilleur marqueur, côté ostendais.

Battus par les Côtiers en finale de la Coupe en 2012, 2014 et 2016, les Anversois, également dominés deux fois par les Côtiers en championnat, se sont offert une troisième Coupe de Belgique, après leurs succès en 2000 et 2007.

Les Giants, coachés par l’ancien meneur des Belgian Lions Roel Moors, livrent une fort belle saison et leur parcours européen a tout simplement été le meilleur réalisé par un club belge. Mercredi, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, Anvers a battu les solides Espagnols de Murcie 75-67 de quoi conserver l’espoir de rejoindre les quarts de finale.

Ostende, qui domine outrageusement le sport au ballon orange dans notre pays depuis des années, compte pour sa part 19 victoires en Coupe de Belgique. Le club côtier a aussi été sacré champion à 19 reprises.